Из-за роста производства "Шахед-131" и "Шахед-136" россияне будут продолжать обстреливать энергетическую инфраструктуру в Украине этой зимой.

Ситуация с обстрелами энергетической инфраструктуры зимой может быть такой же, как и в прошлом году, за исключением одного – у россиян увеличилось количество производства "Шахед-131" и "Шахед-136", прогнозирует военный эксперт Петр Черник.

Они на вершине собственного производства ракет. Могут производить их в месяц от 60 до 100 единиц. Плюс ракеты ближне-среднего радиуса с дальностью задания до 300 км - где-то несколько десятков в месяц”, - говорит он.

За сентябрь россияне применили более 500 шахедов. Но для того чтобы составить настоящую аналитическую картинку нужно три месяца. Более того, их удары неизбежны.

Даже все зенитно-ракетные комплексы планеты Земля собрать в Украине и поставить их у каждого куста, прорывы все равно будут. Противник построил вторую ракетную школу в мире, хотим мы этого или нет. Он учится, он будет думать, как прорывать нашу оборону», – добавляет Черник.

Однако военный эксперт успокаивает украинцев. Он говорит, что если прошлой зимой мы выдержали при худших обстоятельствах, то теперь при наращивании нашей противоборствующей системы выдержим тем более.

“В прошлом ноябре купить бензиновый или дизельный генератор для собственного домохозяйства было проблемой. Теперь проблем нет, рынок насыщен и этим и так называемыми повербанками. Здесь каждой семье нужно позаботиться о собственном энергообеспечении”, - убеждает он.

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