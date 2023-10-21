Если вы помните времена советского союза, вам точно придут в память все новогодние игрушки, популярные в то время, но вы никогда не могли бы подумать, что в современном мире они стоят столь много.

Politeka рассказывает историю новогодних игрушек с CССР и их современные цены. Если у вас есть такие наборы елочных украшений, то вы счастливчик.

История новогодних игрушек СССР

Производить елочные украшения в Советском Союзе начали в 1935 году. Перед этим вечнозеленые деревья не украшали, потому что почти никто не праздновал зимние праздники.

На игрушках было запрещено иллюстрировать истории, связанные с религией. Даже изображения ангелов были запрещены.

Был период, когда новогодние украшения выполняли роль рекламных средств для коммунизма. Именно по этой причине, до сих пор можно видеть где-нибудь шарики с изображениями Ленина или Сталина. Однако такая инициатива длилась недолго. Наверное, руководящим структурам было не очень нравится "висеть на дереве".

По окончании войны украшений изготовляли все больше. Среди них можно было увидеть разные овощи. фрукты, сказочные герои и даже изображения людей.

Сколько сейчас стоят советские новогодние игрушки

До сих пор существуют люди, которые коллекционируют эти елочные украшения и готовы отдавать за них сумасшедшие деньги. Конечно, не все игрушки того времени стоят много. Но есть и шокирующие своей ценой. К примеру:

"Витязь на развилке"

Цены на разные виды елочных игрушек могут значительно отличаться в зависимости от их размера, качества, материала изготовления и других факторов. Кроме того, цены могут изменяться в зависимости от времени года и региона. Сейчас в Украине цена "Витязя" - 40 тысяч гривен.

"Гирлянды" и "Дед Мороз и Снегурочка"

Кучу денег можно получить и за так называемые гирлянды, а также Деда Мороза со Снегурочкой. Их стоимость составляет 15 тысяч гривен.

"Башня"

Такое украшение тоже очень ценится. Сегодня в Украине можно купить ее за 6 тысяч 300 гривен.

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