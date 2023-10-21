Военный и политический эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление Кулебы о том, что ракеты ATACMS Украине будут поставляться на регулярной основе и объяснил, что это значит для нас.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я думаю, что удастся в хорошем смысле нажать и убедить наших немецких партнеров, чтобы получить TAURUS. И все это в комплексе означает, что украинское командование и Запад переигрывают российское военное руководство, их расчеты, а также их сателлитов Северную Корею, Иран и т.д.», - объясняет Александр Мусиенко.

По его словам, в целом враг рассчитывает на то, чтобы все остановилось, характер ведения боевых действий на фронте изменился, внимание переключилось на Авдеевку. Тем не менее, констатирует эксперт, зато у нас может быть прорыв с уничтожением тылов врага и возможностями улучшить наше не просто тактическое положение до конца года, а оперативное положение и ситуацию.

«Это очень важно, это блестящие действия и шаги и нашего военно-политического руководства, и также наших партнеров. Потому что как раз, когда россия уже расслабилась и думала, что сейчас будет время перегруппировываться, сейчас будет время для того, чтобы боевые действия продолжались, но не с такой интенсивностью, чтобы продолжались для них на комфортном Восточном направлении, как они думают (хотя как комфортно , если такие потери несут), а здесь по ним сейчас пойдет и будет лететь», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мамулашвили рассказал, зачем российским оккупантам Авдеевка.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, как результаты выборов в Польше повлияют на Украину.