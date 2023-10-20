В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить цукаты из яблок.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- 1 кг яблок (подойдут практически все сорта, кроме «Симиренко»)
- 500 мл воды
- 500 г сахара
- сок одного лимона
- цедра одного лимона
- по желанию можно добавить корицу, анис, кардамон.
Для приготовления цукатов сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит яблоки от кожуры и семян и нарезает кусочками 4 на 4 см.
К нарезанным яблокам добавляем цедру и сок лимона, а также сахар, заливаем все водой, ставим на плиту, доводим до кипения и провариваем 20 минут на среднем огне. Яблоки хорошо пропитаются сиропом и станут прозрачными.
Далее "Мастер Шеф" Елизавета Глинская оставляет яблоки в сиропе до полного охлаждения.
Охлажденные кусочки яблок выкладываем на решетку и сушим в духовке, разогретой до 80 градусов, в течение 4-5 часов. Высушить яблоки также можно с помощью дегидратора.
Готовые цукаты из яблок оставляем охлаждаться, а затем складываем их в герметично закрывающуюся емкость.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавила, что сироп от яблок можно хранить в морозильной камере, а затем использовать повторно, или для пропитки бисквитов и кексов.
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