Аюрведический терапевт Мария Ланг сообщила, что в ближайшее время в Донецке будет чувствоваться страх и беспомощность, но дальше ситуация будет разворачиваться положительно.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

На Донецк в настоящий момент выпадает плохая очень карта – это карта Эфира в перевернутой позиции, карта пространства в перевернутой позиции. Это говорит о том, что пространство как будто бы застыло, то есть превратилось в такой вакуум, оно и не расширяется, и не сжимается, и не дает возможности людям вообще принимать какие-то действия.

Обычно расклад мы трактуем так: если выпадает перевернутая карта Эфира, то человеку в этот момент нельзя предпринимать активных действий, необходимо погрузиться в медитацию и созерцательное состояние, уйти в себя. Это не период активных действий.

Поэтому мы можем это трактовать, во-первых, что действительно вся обстановка вокруг Донецка будет такая, что у людей будет очень угнетенное состояние и они реально будут просто каждый день молиться Богу, потому что у них будет большой страх.

Второе – люди будут парализованы, они не смогут почему-то перемещаться или передвигаться. То есть пространство для них как бы закроется, они будут вынуждены в застывшем состоянии пребывать, и при этом у них будет страх, и при этом они будут чувствовать свою беспомощность, и невозможность предпринять активные действия.

Это вы сейчас говорите о военных или мирное население?

Я говорю в целом за Донецк, обстановку как военную, так и гражданскую в Донецке. Видимо, люди, даже те, которые вдруг решат оттуда выехать, выехать не смогут. Но далее разворачиваться ситуация будет положительно в сторону направления Донецка.

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