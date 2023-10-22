Уже долгий период времени российских кораблей нет в Западной акватории Черного моря, рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

“Украинские силы обороны нанесли функциональное поражение российскому флоту. Мы уже давно не видим каких-либо рейдовых действий именно российских кораблей в Западной акватории Черного моря. Россияне держат корабли в Крыму, то есть оставшиеся в Крыму корабли под угрозой огневого воздействия”, - отмечает Грабский.

Кроме того, мы нанесли удары по объектам противовоздушной обороны, что значительно ослабляет потенциал Крымской группировки. Также, если российские корабли получат малейшие повреждения от ударов украинских войск, то они уже не смогут работать, ведь ремонтировать их просто негде.

"А что касается именно Черноморского флота, то субремонтное предприятие в Севастополе нуждается в серьезном ремонте, так что поврежденные корабли очень надолго выйдут из строя, если не до конца войны в принципе", - говорит он.

Учитывая это, кампанию украинских военных можно считать успешной. К тому же противнику нечего противопоставить, кроме нанесения террористических ударов по объектам критической портовой инфраструктуры и уничтожению запаса продовольствия, составляющих уже мировые стратегические запасы.

“То есть они оказываются в Крыму как в ловушке, что заставляет противника выводить основные ударные силы и средства именно в порты Северного Кавказа. Поэтому можно сказать, что летне-осенняя кампания украинских сил обороны против Черноморского флота была исключительно успешной», – говорит Грабский.

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