Гороскоп Таро на 21 октября представлен для всех знаков зодиака в астрологии, прислушайтесь к советам, которые позволят Вам благополучно провести сегодняшний день.

Вот что это означает для каждого знака зодиака в астрологии, на основе сегодняшнего гороскопа Таро на 21 октября.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака на 21 октября:

Мы находимся на поворотном этапе нашей жизни во многих отношениях, и по мере того, как время года меняется, мы чувствуем себя открытыми для того, что может быть.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Овен, мало кто так обаятелен, как ты. Благодаря вашему милому характеру ваши слова льются потоком, и люди хотят их слушать. Сегодня вы можете свернуть гору!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Сила, перевернутая.

Всякий раз, когда вы чувствуете необходимость отдохнуть, важно сделать перерыв. На следующей неделе у вас будет достаточно времени, чтобы наверстать упущенное. Сейчас самое время прислушаться к своему телу.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

В ваших чувствах присутствует сильное чувство безотлагательности, и вы, возможно, не захотите ждать, чтобы действовать, когда это необходимо. Когда дело касается жизни, во времени не бывает пауз. Возможно, сейчас вы захотите последовать своему сердцу, если вам это кажется правильным.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Солнце в перевернутом положении.

Даже если у вас плохой день, вы все равно можете чувствовать, что все сложилось хорошо. Независимо от того, насколько суровыми были события в целом, важно ваше мировоззрение.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Когда вы проходите через перемены в жизни, ваши эмоции могут качаться вверх и вниз, как качели. Сегодня важность управления своими эмоциями возросла. Смейтесь и плачьте столько, сколько вам нужно.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая.

Если вы слишком часто находитесь в одиночестве, вы можете к этому привыкнуть. Откройте свое сердце миру сегодня, чтобы вы могли вспомнить, каково это – быть увиденным.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая.

Как бы вы ни любили играть, Весы, пришло время повзрослеть. Вещи, которые вы желаете и в которых нуждаетесь, не могут быть приобретены, не работая ради них. Засучите рукава и займитесь делом.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Будущее определяется вашими чувствами. Никогда не поздно обрести ясность. Это так же просто, как успокоиться и прислушаться к своему сердцу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая.

Блестящая идея, которую ты потерял в суматохе. Может показаться невозможным начать все сначала, но если вы этого не сделаете, что произойдет с вашим будущим? Если это все еще важно для вас, тогда продолжайте.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Башня.

Хотя неприятности могут прийти из ниоткуда, самое прекрасное то, что вы готовы ко всем им. Обязательно просите о том, что вам нужно для достижения успеха, поскольку вы знаете, чего хотите.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Усердная работа над своими возможностями создает удачу. Если вы не сможете подготовиться к шансу получить то, что хотите, ваша мечта может пройти мимо вас.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая.

Вы прекрасно провели время с друзьями, но теперь пришло время побыть тихим и менее общительным.

Как только вы поймете, что люди готовы вас слушать, вы сможете более свободно делиться своими мыслями и мнениями.

Источник: yourtango.

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