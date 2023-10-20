Церковный праздник 21 октября, также сегодня день памяти мучеников Дасия, Гаии и Зотика.
Сегодняшний день в народном календаре называли Илларионовым.
Издавна именно в этот период уже землю уже заметал первый снег, однако осеннее солнце все еще греет, однако к обеду дороги могут превратиться в сплошную грязь.
Наши предки 21 октября придерживались такой традиции - опускали в водоемы бочки с засоленными огурцами и таким образом заготавливали их на зиму.
Сегодня запрещено думать о других плохо, а также ссориться - люди верили, что в ином случае плохое настроение в душе задержится надолго.
Нельзя отказывать сегодня в помощи, потому что можна навлечь беду.
Сегодня запрещено бездельничать, обижаться и ссориться.
Необходимо воздержаться от разговоров с незнакомцами.
Запрещено 21 октября озвучивать плохие сны до заката - иначе они либо сбудутся, либо принесут неудачи тому, кто их видел и рассказал. После заката этот запрет не действует.
Также сегодня повышенный риск отравлений, бытовых травм и дорожных аварий - необходимо быть сегодня крайне осторожным.
Существуют и народные приметы 21 октября, звезды ярко сияют - значит погода будет хорошая, тускло - будет ненастье.
С березы не опали все листья - снег будет поздно.
Облака плывут – это к морозу.
Источник: Униан.
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