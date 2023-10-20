Православный праздник 21 октября, сегодня в церковном календаре день памяти Иллариона Великого.

Церковный праздник 21 октября, также сегодня день памяти мучеников Дасия, Гаии и Зотика.

Сегодняшний день в народном календаре называли Илларионовым.

Издавна именно в этот период уже землю уже заметал первый снег, однако осеннее солнце все еще греет, однако к обеду дороги могут превратиться в сплошную грязь.

Наши предки 21 октября придерживались такой традиции - опускали в водоемы бочки с засоленными огурцами и таким образом заготавливали их на зиму.

Сегодня запрещено думать о других плохо, а также ссориться - люди верили, что в ином случае плохое настроение в душе задержится надолго.

Нельзя отказывать сегодня в помощи, потому что можна навлечь беду.

Сегодня запрещено бездельничать, обижаться и ссориться.

Необходимо воздержаться от разговоров с незнакомцами.

Запрещено 21 октября озвучивать плохие сны до заката - иначе они либо сбудутся, либо принесут неудачи тому, кто их видел и рассказал. После заката этот запрет не действует.

Также сегодня повышенный риск отравлений, бытовых травм и дорожных аварий - необходимо быть сегодня крайне осторожным.

Существуют и народные приметы 21 октября, звезды ярко сияют - значит погода будет хорошая, тускло - будет ненастье.

С березы не опали все листья - снег будет поздно.

Облака плывут – это к морозу.

Источник: Униан.

Последние новости:

Украина перешла на новый календарь 1 сентября, что изменилось.

Как сообщала Politeka, праздник Покровы в 2023 году по новому календарю: украинцы высказали мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.