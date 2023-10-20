Так, правоохранители разыскивают напавших на военных злоумышленников.

Как сообщает полиция Киева, пострадавший военный с места происшествия был госпитализирован в больницу с ножевым ранением грудной клетки.

Сообщается, что 20 октября около 10 часов вечера в Шевченковское управление полиции поступило сообщение от врачей.

На улице Назаровской ранили военнослужащего, у него – ножевое ранение.

Медики госпитализировали потерпевшего, а на место прибыли полицейские.

Предварительно установлено, что мужчина шел в ботаническом саду, в какой-то момент на военного напали неизвестные, нанеся три ножевых ранения.

К поиску преступника привлечены работники уголовного розыска, следователи и участковые офицеры полиции столицы.

Правоохранители также просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Украинцев просят, в случае, если вы стали свидетелем правонарушения, пожалуйста, позвоните по телефону на 102 или в дежурную часть по номеру (044) 486-03-06.

Последние новости Украины:

"Я за добро, а там все плохое": в Киеве молодежь рассказала, что думает об обороне Мариуполя.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.