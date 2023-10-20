НБУ вводит в обращение новую банкноту номиналом в 20 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Плановый выпуск предусматривает обеспечение наличного обращения банкнотами номиналом 20 гривен, чтобы заменить изношенные и поврежденные.
Таким образом, НБУ, начиная с 24 октября 2023 года, будет выпускать банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года.
На купюре будет подписью нынешнего главы Национального банка Украины Андрея Пышного, а также на 20 гривнах будет отражение года выпуска.
В НБУ добавили, что обновленные купюры будут обращаться в Украине вместе с другими банкнотами такого номинала предыдущих лет выпуска.
Важно отметить, что новые 20 гривен обязательны к приему физическими и юридическими лицами без ограничений по всей территории нашей страны.
К слову, 26 сентября 2023 года Национальный банк Украины ввел в обращение новые деньги.
Нацбанк отчеканил новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!". Дизайн монеты был создан известным украинским художником, иллюстратором и графическим дизайнером Сергеем Майдуковым.
В НБУ добавили, что тираж монет "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!" составляет до 50 000 штук, они сделаны из нейзильбера. Обозначением номинала новой памятной монеты – пять гривен.
Приобрести эту памятную монету можно с 4 октября 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Таким образом, будет доступно 10 тысяч монет с первого дня продажи.
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