Национальный банк Украины сообщил о введении в обращение новой банкноты, стало известно, как она выглядит.

НБУ вводит в обращение новую банкноту номиналом в 20 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Плановый выпуск предусматривает обеспечение наличного обращения банкнотами номиналом 20 гривен, чтобы заменить изношенные и поврежденные.

Таким образом, НБУ, начиная с 24 октября 2023 года, будет выпускать банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года.

На купюре будет подписью нынешнего главы Национального банка Украины Андрея Пышного, а также на 20 гривнах будет отражение года выпуска.

В НБУ добавили, что обновленные купюры будут обращаться в Украине вместе с другими банкнотами такого номинала предыдущих лет выпуска.

Важно отметить, что новые 20 гривен обязательны к приему физическими и юридическими лицами без ограничений по всей территории нашей страны.

К слову, 26 сентября 2023 года Национальный банк Украины ввел в обращение новые деньги.

Нацбанк отчеканил новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!". Дизайн монеты был создан известным украинским художником, иллюстратором и графическим дизайнером Сергеем Майдуковым.

В НБУ добавили, что тираж монет "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!" составляет до 50 000 штук, они сделаны из нейзильбера. Обозначением номинала новой памятной монеты – пять гривен.

Приобрести эту памятную монету можно с 4 октября 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Таким образом, будет доступно 10 тысяч монет с первого дня продажи.

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