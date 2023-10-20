Для того чтобы избавиться от плохого запаха в мультиварке, вы можете попробовать следующие методы:

Использование уксуса:

Добавьте в мультиварку воду и уксус в соотношении 1:1 или 2:1 в зависимости от интенсивности запаха.

Закройте крышку и включите мультиварку в режим "варки" в течение 10-15 минут.

Затем вымойте мультиварку и прокипятите воду в ней еще раз без уксуса.

Использование лимонного сока:

Возьмите лимон и выжмите сок.

Добавьте лимонный сок и воду в мультиварку в соотношении 1:2.

Включите мультиварку в режим "варки" на 10-15 минут.

После этого прокипятите воду в мультиварке еще раз.

Газ, кухня, квартира

Соль и вода:

Заполните мультиварку водой и добавьте несколько столовых ложек соли.

Включите мультиварку в режим "варки" на 10-15 минут.

Вымойте мультиварку и прокипятите воду в ней еще раз без соли.

Кофейная гуща:

Поставьте мультиварку с кофейной гущей на 30-60 минут. Кофейная гуща поможет поглотить запах.

Сода:

Поставьте мультиварку с содой (бикарбонат натрия) на 30-60 минут. Сода поможет поглотить запах.

сода

После использования любого из этих методов обязательно вымойте мультиварку и прокипятите воду в ней без приложений, чтобы удалить остатки запаха. Также следует регулярно чистить и ухаживать за мультиваркой, чтобы предотвратить накопление неприятных запахов в будущем.

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