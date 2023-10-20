Плохой запах в мультиварке может быть частой проблемой на кухне, особенно если вы часто пользуетесь этим прибором, но не спешите расстраиваться, потому что избавиться от него легко.

Для того чтобы избавиться от плохого запаха в мультиварке, вы можете попробовать следующие методы:

Использование уксуса:

Добавьте в мультиварку воду и уксус в соотношении 1:1 или 2:1 в зависимости от интенсивности запаха.

Закройте крышку и включите мультиварку в режим "варки" в течение 10-15 минут.

Затем вымойте мультиварку и прокипятите воду в ней еще раз без уксуса.

Использование лимонного сока:

Возьмите лимон и выжмите сок.

Добавьте лимонный сок и воду в мультиварку в соотношении 1:2.

Включите мультиварку в режим "варки" на 10-15 минут.

После этого прокипятите воду в мультиварке еще раз.

Соль и вода:

Заполните мультиварку водой и добавьте несколько столовых ложек соли.

Включите мультиварку в режим "варки" на 10-15 минут.

Вымойте мультиварку и прокипятите воду в ней еще раз без соли.

Кофейная гуща:

Поставьте мультиварку с кофейной гущей на 30-60 минут. Кофейная гуща поможет поглотить запах.

Сода:

Поставьте мультиварку с содой (бикарбонат натрия) на 30-60 минут. Сода поможет поглотить запах.

После использования любого из этих методов обязательно вымойте мультиварку и прокипятите воду в ней без приложений, чтобы удалить остатки запаха. Также следует регулярно чистить и ухаживать за мультиваркой, чтобы предотвратить накопление неприятных запахов в будущем.

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