Для того чтобы избавиться от плохого запаха в мультиварке, вы можете попробовать следующие методы:
Использование уксуса:
Добавьте в мультиварку воду и уксус в соотношении 1:1 или 2:1 в зависимости от интенсивности запаха.
Закройте крышку и включите мультиварку в режим "варки" в течение 10-15 минут.
Затем вымойте мультиварку и прокипятите воду в ней еще раз без уксуса.
Использование лимонного сока:
Возьмите лимон и выжмите сок.
Добавьте лимонный сок и воду в мультиварку в соотношении 1:2.
Включите мультиварку в режим "варки" на 10-15 минут.
После этого прокипятите воду в мультиварке еще раз.
Соль и вода:
Заполните мультиварку водой и добавьте несколько столовых ложек соли.
Включите мультиварку в режим "варки" на 10-15 минут.
Вымойте мультиварку и прокипятите воду в ней еще раз без соли.
Кофейная гуща:
Поставьте мультиварку с кофейной гущей на 30-60 минут. Кофейная гуща поможет поглотить запах.
Сода:
Поставьте мультиварку с содой (бикарбонат натрия) на 30-60 минут. Сода поможет поглотить запах.
После использования любого из этих методов обязательно вымойте мультиварку и прокипятите воду в ней без приложений, чтобы удалить остатки запаха. Также следует регулярно чистить и ухаживать за мультиваркой, чтобы предотвратить накопление неприятных запахов в будущем.
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