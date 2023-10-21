Хранение яблок зимой может быть достаточно простым, если вы знаете, как делать это правильно и придерживаетесь нескольких основных правил.

Politeka дает несколько советов по поводу того, как хранить яблоки, чтобы они оставались свежими:

Яблоки лучше хранить в холодном месте при температуре примерно 1-4°C (35-40°F). Это может быть подвал, погреб или холодильник. Важно избегать замораживания яблок, поскольку это может повредить их текстуру.

Яблоки также нуждаются в повышенной влажности для хранения. Используйте пластиковые пакеты или контейнеры с вентиляционными отверстиями или храните их в ящиках с овощами в холодильнике.

Отделяйте перезрелые или поврежденные яблоки от здоровых. Одно плохое яблоко может ускорить процесс гниения других.

Не храните вместе с другими фруктами. Яблоки выделяют этилен, газ, способствующий созреванию других фруктов и овощей. Во избежание ненужного созревания держите их отдельно от других продуктов.

Регулярно проверяйте ваши запасы яблок и удаляйте любые поврежденные или гнилые образцы во избежание контаминации других яблок.

Если вы планируете более длительный срок хранения, рассмотрите возможность использования специальных упаковок или контейнеров для хранения, которые помогут поддерживать соответствующую влажность и избежать травм фруктов.

Если следовать этим советам, вы сможете хранить яблоки свежими и вкусными в течение зимы.

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