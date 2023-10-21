Адвокат рассказал, как украинским защитникам оформить пенсию во время мобилизации в Украине.

Украинский защитник поинтересовался, как оформить пенсию в Украине во время военного положения и мобилизации.

Адвокат Владимир Трощинский дал четкий ответ, как военнослужащему с 25-летним стажем оформить пенсию, и в то же время дальше быть мобилизованным во время военного положения.

"Этот вопрос назначения пенсии. Вопрос назначения пенсии военнослужащим урегулирован Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, увольнении с военной службы и некоторых других лиц". Согласно этому закону военная пенсия назначается за выслугу лет тем лицам, имеющим стаж службы 25 лет и более , или пенсия за выслугу лет по военному закону", - сообщил Трощинский.

По словам адвоката, есть несколько критериев начисления пенсионных выплат военному во время мобилизации.

"Может назначаться по смешанному так называемому стажу, если вы отвечаете следующим критериям: соответственно, вы достигли 45-летнего возраста, у вас есть общий страховой стаж 25 лет и из них 12 лет и 6 месяцев – это служба. Если вы отвечаете этим критериям, то вы можете приобрести право на получение пенсии за выслугу лет. Следует подчеркнуть, что пенсия назначается только после увольнения с военной службы", - информирует адвокат Владимир Трощинский.

Также адвокат добавил, что есть общие положения закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которому пенсия также может быть назначена по возрасту с уменьшением пенсионного возраста.

"Но вы должны отвечать следующим критериям, для мужчин - это достигнуть 55 лет, иметь общий страховой стаж 25 лет и при этом иметь статус участника боевых действий", - рассказывает адвокат.

Трощинский сообщил, если человек отвечает тому или иному критерию – следует обращаться за назначением пенсии.

Если же человек обращается за назначением пенсии как военный, то заявление о назначении пенсии следует подать в ТЦК и СП, затем на основе заявления готовится необходимый пакет документов и подается в пенсионный фонд для начисления и выплаты пенсии.

"Если же вам назначается пенсия по общему закону как участнику боевых действий , достигшему 55 лет и имеющему общий стаж 25 лет, то вы подаете заявление о назначении пенсии непосредственно в территориальный орган пенсионного фонда", - резюмировал адвокат.

Последние новости Украины:

Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.