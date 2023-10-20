Когда вы запачкали одежду чернилами, из-за своей невнимательности или просто случайно, вам нужно немедленно вывести это пятно, не затягивая.

Вывести чернила из одежды может быть задачей, требующей внимательности и терпения. Politeka привела несколько способов, которые могут вам помочь:

Специальные пятновыводители: На рынке существуют специальные пятновыводители, предназначенные для различных видов пятен, включая чернильные. Их следует использовать в соответствии с инструкциями на этикетке.

Молоко: погрузить загрязненную часть одежды в молоко на несколько часов, а затем стирать в машине или вручную.

Соль и лимонный сок: Посыпьте пятно солью, затем выжмите на нее сок лимона. Разотрите это поврежденное место мягкой губкой и промойте водой.

Спирт: Для удаления чернил используйте рубин или изопропиловый спирт. Просто намочите пятно спиртом и аккуратно потрите его, не допуская растекания чернил.

Уксус и сода: Смешайте уксус и соду в соотношении 2:1 и нанесите на пятно, затем тщательно протрите. Промойте водой.

Гидрофобный аэрозоль (например AquaRepel): Используйте гидрофобный аэрозоль для защиты одежды от воды и пятен. Он может сделать невозможным углубление чернил в ткань.

Независимо от метода, всегда производите тест на невидимом месте одежды перед использованием любого средства, чтобы убедиться, что он не повредит ткань. Также, следует учитывать, что вывести пятно полностью может быть невозможно, особенно если чернила уже высохли или проникли глубоко в ткань.

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