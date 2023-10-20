Подорожание продуктов в Украине эксперты дали прогноз, чего ждать от цен в ближайшее время.

Цены на некоторые продукты в Украине изменятся, известно, что подорожает в ближайшее время.

По словам главы комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайды, в ближайшее время могут подорожать овощи, фрукты и молочная продукция.

Он прогнозирует, что цена овощей и фруктов будет увеличиваться на 5-10% каждого месяца.

Цена молочной продукции также вырастет, но не очень ощутимо, только на 3-5%.

Среди причин, почему стоимость продуктов в Украине будет расти – во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах.

Также эксперты прогнозируют, что ощутимо в этом году вырастут цены на куриные яйца.

Цена вырастет к новогодним праздникам, ориентировочно, прогнозируют специалисты, десяток будет стоить около 75 грн. В октябре-ноябре цены на яблоки в Украине могут вырасти до 18-20 грн/кг, а на виноград – до 100 грн/кг, апельсины – до 80 грн/кг, на бананы – до 50 грн/кг.

По прогнозам ученых ИАЭ, мясо к концу осени подорожает до 5%.

Украинцы отреагировали на прогнозы экспертов:

"Уже и так цены съедают все зарплаты. Куда еще выше!",

"Не растут только зарплаты и пенсии",

"Интересно на сколько поднимется пенсия и зарплата и когда? Потому что такими убогими еще себя не чувствовали! Да еще и донатить нужно!!!",

"Не растут зп и пенсии".

Источник: ТСН .

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Напомним, в октябре украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт станет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, что цены на отдельные виды овощей поползут вверх.