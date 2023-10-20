Мобилизация в Украине будет продолжаться до 18 ноября, тем временем в сети активно обсуждают возможность блокирования банковских карт уклоняющимся за неявку в ТЦК.
В Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что блокировка банковских карт не соответствует действительности.
Также военные добавили, что действия могут совершаться судами и исполнительной службой.
В ВСУ расценивают сплетни в разгар мобилизации в Украине о блокировании банковских карт представителями ТЦК как информационный вброс.
Адвокат Марина Бекало сообщила, что счета могут быть заблокированы из-за неуплаты штрафа лицами, привлеченными к ответственности по ст. 210 КУоАП – нарушение правил военного учета и 210-1 КУоАП за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в Украине.
Адвокат привела пример, если военнообязанный не пришел в ТЦК по повестке для уточнения данных или не хочет проходить ВЛК, или не находится на военном учете во время мобилизации в Украине.
В таком случае, сообщила Бекало, будет составлен протокол об админправонарушении. ТЦК и СП вынесет постановление о наложении штрафа и передаст в выполнение его взыскания.
В свою очередь, исполнительная служба, если нарушитель не хочет платить штраф добровольно – арестовывает счета, пока нарушитель либо не обжалует постановление, либо не уплатит штраф.
"Просто люди перестанут держать деньги в банке",
"А когда сыночки уйдут на фронт? Вместо тортов за 100 тыс может защищать Родину?",
"Никто не вспоминает о сынках судей, чиновников, депутатов, и разной ш**ли, им блокируйте",
"Так депутатам заблокировать все их депозиты и карты, это будет правильное решение", - пишут украинцы в комментариях.
Источник: ТСН .
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