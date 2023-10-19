В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить сырный картофель. Такое блюдо будет особенно уместно для сытного обеда.

"Картофель - это второй хлеб. Овощ, без которого невозможно представить большинство блюд украинской кухни. Из нее можно приготовить множество необычных блюд. Сегодня это нежный сырный картофель", - пишет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀

• Отварной картофель - 400 г;

• Сыр моцарелла - 50 г;

• Соль – 3 г;

• Крахмал - 30 г;

• Сахар – 5 г;

• Растительное масло для жарки.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво протирает отварной картофель, очищенный от кожуры, через пресс, добавляет к нему соль, сахар, крахмал и хорошо перемешивает.

Картофельную массу делим на 4 части. Формируем шарики, расплескиваем их и выкладываем в середину кусочки сыра, как судья "Мастер Шеф" показал на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз).

Формируем картофельные шайбочки и обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советовал украинцам приготовить королевский дерун с сыром, для которого нам понадобятся:

• Картофель – 500 г

• Сыр пармезан – 50 г

• Сливочное масло – 50 + 20 г

• Растительное масло – 20 мл

• Соль – по вкусу

• Сметана – 30 г

• Зелень для презентации

• Лосось слабосоленый – 70 г

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