Медиум Анна Атаманова сообщила, что территория Украины в энергетическом плане очень защищена, а вот Израилю следует молиться, чтобы устоять, там фиксируется черная энергия и российский след.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Украина все же, я не вижу, что прямо в очень-очень плохом положении. Эта территория будет очень защищена в энергетическом плане. Много будет потерь, много кровопролитий, бой на море, у воды, я говорила и говорю, будет еще там не спокойно. Но Украина должна выстоять, хотя будут какие-то перемены. Нужна защита партнеров.

Украина все равно в последний момент или в какой-то такой момент, когда опасно, будет находить тех людей, которые будут помогать, тех союзников, которые будут защищать нас. Нас будет вести высшая сила, светлая сила в любом случае.

А вот Израилю нужно молиться, чтобы защититься. Потому что несколько стран уже готовят обстрелы, атаки на Израиль. Есть план. Иран, там черная энергия фиксируется сейчас, что-то они готовят такое сильное.

Ситуация с больницей в Газе. Это очень похоже на российский сценарий. Есть ли в этой трагедии российский след?

След есть дьявола, какое-то собрание, где было все договорено. И к этому причастен Папа Римский, я вижу, шаманы, маги, обязательно, с кем консультировался путин. Кто-то за его спиной его уверяет обязательно в его победе, хотя это не так. И этот кровавый план на Израиль – это все запах и жажда дьявола. Он рожден в путине.

Как сообщала Politeka, Стогнушенко сделала расклад таро на эту зиму для Украины и заявила, что нас ждет положительная динамика и улучшение.

Также Politeka писала о том, что Подольская дала прогноз когда закончатся войны в Украине и Израиле.