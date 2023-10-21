В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился простым и вкусным рецептом груши в карамели, приготовленной под слоеным тестом. Этот рецепт представляет собой упрощенную версию знаменитого французского десерта Тарт Татен, который, как заверил "Мастер Шеф" Хименес-Браво, непременно понравится всей семье.

Ингредиенты:

2-3 груши;

200 г коричневого сахара;

Слоеное тесто.

Пошаговая инструкция:

Начните с очистки и нарезки груш на небольшие дольки.

Взяв холодную металлическую сковородку, добавьте коричневый сахар и растопите его до получения карамели, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Положите груши в сковороду с карамелью и готовьте их до получения плотной консистенции.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, вырежьте круглый кусок слоеного теста, подходящий по размеру сковороды, и покройте им груши в сковороде, аккуратно подгибая края теста.

Поместите сковороду в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте в течение 15-20 минут.

Выньте из духовки и прикройте плоской тарелкой, которая должна быть больше по размеру, чем сковорода. Переверните Тарт Татен так, чтобы он оказался на тарелке. Этот трюк Хименес-Браво продемонстрировал в видео, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Десерт можно подавать с мороженым, уложив шарик пломбира сверху. По мнению "Мастер Шефа" Хименес-Браво, так этот десерт еще вкуснее, чем с яблоками.

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