Этот овощ в Украине будет только дорожать. Стало известно, почему и на сколько уже изменились цены.

Украинским производителям капусты удалось возместить отсутствие продукции из Херсона, увеличивая объем производства в других регионах. В этой связи, средняя цена на рынке составляет на 15% меньше, чем отпускные цены прошлогоднего периода. Согласно данным портала "Минфин", цены на капусту упали за месяц.

В последнюю неделю октября молодая капуста стоила 17,63 гривен, а капустка белокочанная сейчас продается за 7,63 гривен. Еще месяц назад цены на капусту были больше. Так, молодая капуста продавалась за 16,88 гривен, а капустка белокочанная за 8,13 гривен. Цены товара все еще остаются ниже, чем в прошлом.

Известно также, что фермеры расширили площади для выращивания белокочанной капусты, что способствовало стабилизации рынка продукции в Украине и повышению объемов предложения почти на уровень предыдущего военного периода.

Прогнозы фермеров указывают на увеличение стоимости капусты в течение ноября, поскольку основные объемы продукции уже почти распроданы, что приводит к сокращению предложения на рынке.

Отмечается, что в январе-феврале фермеры планируют открывать хранилища для продажи хранившейся капусты. Однако даты открытия хранилищ будут зависеть от погодных условий.

Потенциальный рост цен также может быть обусловлен повышением стоимости энергоресурсов и общей ситуацией в стране, учитывая затраты на хранение продукции в хранилищах. Однако фермеры не предполагают существенного дефицита или значительного подорожания капусты.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.