Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила простой, но вкусный рецепт пирога с вишнями.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на своей странице в Инстаграм рецептом вкусного пирога с вишнями. Для приготовления угощений, можно использовать различные виды теста, варьируя от бисквита до лаваша и слоеного теста, предложила "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты:

Творог 9% жирности, 600 г (перемолоть до состояния пасты с помощью блендера)

Яйца, 6 штук

Сахар, 360 г

Сливочное масло, 140 г

Ванильный сахар, 20 г

Разрыхлитель теста, 30 г

Соль, 1 чайная ложка

Пшеничная мука, 440 г

Вишни без косточек, 800 г

Крахмал, 100 г

Инструкции:

Взбейте творог в пасту с помощью блендера, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В другой миске взбейте яйца с сахаром.

"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, добавьте в комнатной температуре сливочное масло, натертое цедрой лимона, и ванильный сахар с кардамоном.

Процедите муку, добавьте разрыхлитель теста и соль.

Влейте взбитые яйца в пасту из творога, затем добавьте смесь сливочного масла и специй, и, наконец, постепенно вмешивайте муку. Тщательно перемешайте все ингредиенты, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите тесто на противень, предварительно покрытый пергаментом. Вишни, обваляемые в крахмал, разложите по тесту. Выпекайте при 160 градусах в течение 40 минут (если используете замороженные вишни, увеличьте время на 15 минут).

"Мастер Шеф" Литвинова рассказала, после выпечки, покройте готовый пирог вишневым джемом и посыпьте измельченными фисташками и сахарной пудрой.

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