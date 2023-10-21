Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на своей странице в Инстаграм рецептом вкусного пирога с вишнями. Для приготовления угощений, можно использовать различные виды теста, варьируя от бисквита до лаваша и слоеного теста, предложила "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты:
- Творог 9% жирности, 600 г (перемолоть до состояния пасты с помощью блендера)
- Яйца, 6 штук
- Сахар, 360 г
- Сливочное масло, 140 г
- Ванильный сахар, 20 г
- Разрыхлитель теста, 30 г
- Соль, 1 чайная ложка
- Пшеничная мука, 440 г
- Вишни без косточек, 800 г
- Крахмал, 100 г
Инструкции:
Взбейте творог в пасту с помощью блендера, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В другой миске взбейте яйца с сахаром.
"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, добавьте в комнатной температуре сливочное масло, натертое цедрой лимона, и ванильный сахар с кардамоном.
Процедите муку, добавьте разрыхлитель теста и соль.
Влейте взбитые яйца в пасту из творога, затем добавьте смесь сливочного масла и специй, и, наконец, постепенно вмешивайте муку. Тщательно перемешайте все ингредиенты, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Выложите тесто на противень, предварительно покрытый пергаментом. Вишни, обваляемые в крахмал, разложите по тесту. Выпекайте при 160 градусах в течение 40 минут (если используете замороженные вишни, увеличьте время на 15 минут).
"Мастер Шеф" Литвинова рассказала, после выпечки, покройте готовый пирог вишневым джемом и посыпьте измельченными фисташками и сахарной пудрой.
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