Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на своей странице в Инстаграм рецептом вкусного пирога с вишнями. Для приготовления угощений, можно использовать различные виды теста, варьируя от бисквита до лаваша и слоеного теста, предложила "Мастер Шеф" Литвинова.

Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

  • Творог 9% жирности, 600 г (перемолоть до состояния пасты с помощью блендера)
  • Яйца, 6 штук
  • Сахар, 360 г
  • Сливочное масло, 140 г
  • Ванильный сахар, 20 г
  • Разрыхлитель теста, 30 г
  • Соль, 1 чайная ложка
  • Пшеничная мука, 440 г
  • Вишни без косточек, 800 г
  • Крахмал, 100 г

Инструкции:

Взбейте творог в пасту с помощью блендера, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В другой миске взбейте яйца с сахаром.

"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, добавьте в комнатной температуре сливочное масло, натертое цедрой лимона, и ванильный сахар с кардамоном.

Процедите муку, добавьте разрыхлитель теста и соль.

Влейте взбитые яйца в пасту из творога, затем добавьте смесь сливочного масла и специй, и, наконец, постепенно вмешивайте муку. Тщательно перемешайте все ингредиенты, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите тесто на противень, предварительно покрытый пергаментом. Вишни, обваляемые в крахмал, разложите по тесту. Выпекайте при 160 градусах в течение 40 минут (если используете замороженные вишни, увеличьте время на 15 минут).

"Мастер Шеф" Литвинова рассказала, после выпечки, покройте готовый пирог вишневым джемом и посыпьте измельченными фисташками и сахарной пудрой.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.