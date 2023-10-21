Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкуснейший морковный пирог без сахара, без муки, без яиц и молочных продуктов. Этот десерт очень прост в приготовлении, а также постный, подойдет даже веганам.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 400 г моркови очищенной
- орех грецкий подсушенный (можно и фундук) – 170 г
- финики – 300 г
- 150 г овсяных хлопьев
- кокосовое масло (можно заменить на любое растительное масло без запаха) – 110 г
- корица
Сначала судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский натирает морковь на мелкой терке, добавляет к ней очищенные и измельченные орехи. Финики чистим от косточки и также измельчаем – лучше ножом. Овсяные хлопья измельчаем с помощью блендера до состояния муки.
Смешиваем морковь, орехи, финики и полученную овсяную муку в миске, добавляем теплое кокосовое масло и перемешиваем.
Морковное тесто выкладываем в форму для запекания ("Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет форму 20-22 см), накрываем фольгой и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.
Готовому пирогу даем остыть и можно подавать по вашему вкусу: холодным или комнатной температуры, с сорбетом, мороженым, или любым кремом.
Также "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует не бояться экспериментировать со специями, например добавлять анис или ваниль.
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