Церковный праздник 20 октября, сегодня православные верующие чтят память мучеников Сергия и Вакха.

Сегодня, 20 октября, православная церковь чтит память мучеников Сергея и Вакхи.

Они занимали высокие должности в армии при императоре Максимине, однако, правитель узнав, что подданные исповедуют христианство - подверг их мучениям.

20 октября Церковь вспоминает еще двух святых — Сергея Нуромского и Сергея Послушного.

20 октября по народному календарю называли Сергей-зимний, День Сергея.

Именно сегодня на Сергея наши предки обращали внимание на погоду.

Раньше верили, что на Сергея зима начинается, а на Мотрону - 22 ноября - будет постоянной.

Сегодня наши предки сначала кормили домашних животных, и потом сами садились завтракать.

Отапливать дом разрешали самому младшему в семье - таким образом верили, что в доме всегда будет тепло.

В селе жители опускали на дно озера или реки закупоренные бочки с засоленными огурцами - это место считали лучшим для сохранения.

Сегодня 20 октября нельзя ходить утром по росе, пить спиртные напитки, а также носить старую одежду - раньше верили, что так можно навлечь неудачу.

Запрещено сегодня работать с тестом и не рекомендуется принимать подарки от малознакомых.

Важно следить за погодой сегодня, так, в народе существуют несколько важных примет: если видите бледную луну - будет снег и мороз.

Если выпал снег, а на деревьях остались листья - зима в этом году будет поздней.

Солнечная, приятная погода — тепло будет еще три недели.

Источник: Униан.

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