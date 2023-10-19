Что судьба приготовила для вас сегодня? Откройте для себя свой ежедневный гороскоп в соответствии с вашим знаком зодиака и приготовьтесь встретить новый день с уверенностью.

Ознакомьтесь с предсказаниями в любви, здоровье, деньгах и работе, чтобы ничто не застало вас врасплох.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Пришло время перестать так сильно беспокоиться о своей работе, Овен. В этом отношении дела идут хорошо, и ваша работа на какое-то время гарантирована. Ваше нынешнее астральное расположение защищает вас от негативных изменений и позволяет вам блистать на работе. Сегодня вы, вероятно, примете решение или комментарий, связанный с организацией работы компании, который будет высоко оценен вашим начальством и коллегами.

Что касается вашего дома, то проблемы прошлого решены. Однако будьте уверены: не принимайте на себя никаких обязательств.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

В твоей жизни наступает звездный период, Телец. Вы преуспели как в социальной, так и в рабочей среде и стали высоко ценимым человеком. Хотя в семейной сфере вы, возможно, и не так блистаете, но и там вы хорошо проводите время. Сегодня, в связи с приближающимися выходными, вы получите множество приглашений сходить куда-нибудь пообедать и провести вечер с теми, кто ценит вашу компанию.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Когда вы чувствуете, что допустили ошибку и понимаете, что идете по неправильному пути, Близнецы, вы часто выбираете золотую середину, но потом сожалеете о своем выборе. Иногда ваше подсознание помогает вам уйти от кого-то или ситуации, которая не принесла вам никакой пользы и с которой вы не могли быть в мире. Возможно, вы не совершаете ошибки, но вы просто следуете своей интуиции, чтобы избежать опасности.

РАК

21 июня – 22 июля

У тебя есть способность действовать, Рак, и сегодня именно ты должен сделать первый шаг. Поэтому сейчас хорошее время, чтобы заняться тем сердечным вопросом, который беспокоит вас какое-то время. Это может включать в себя разговор с кем-то, кто еще не знает, что вы заинтересованы в нем, или поднятие какой-либо важной проблемы, улучшающей отношения, с вашим партнером. Лучший способ подойти к этому вопросу — прямо изложить свои мысли.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Иногда твоя реакция может быть несколько преувеличенной, Лео. Если кто-то совершает ошибку, вы часто придаёте этому большое значение, и эта ошибка затрагивает вас напрямую, вы можете быть к нему несправедливы. Если вы осознаете, что недавно вели себя подобным образом и поставили кого-то в неловкую ситуацию, сегодня самое время исправить ситуацию. Важно признать, что вы тоже допустили ошибку в своей реакции.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Сегодня для тебя спокойный день, Дева, и, к счастью, в целом ты чувствуешь себя лучше, и в твоей повседневной жизни все становится на свои места. Только одна проблема, с которой вы столкнулись в течение некоторого времени, все еще существует, но, похоже, сегодня она не ухудшается. Поскольку вы думаете более спокойно и ясно, возможно, было бы неплохо связаться с дорогим другом, которого вы давно не видели.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Иногда, Весы, ваши эмоции могут затуманивать ваше восприятие реальности, и это заставляет вас принимать импульсивные решения, которые могут в конечном итоге усложнить ситуацию или заставить вас быстро пожалеть о них. Эти решения обычно не имеют большого значения, они касаются повседневных дел. Сегодня вы можете оказаться в такой ситуации, и хотя вы не рискуете потерять важные вещи, эти ситуации могут заставить вас чувствовать себя плохо и как будто вы потерпели неудачу.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Ваша универсальность и способность справляться с самыми разными ситуациями достойны восхищения, Скорпион. Хотя временами вы можете чувствовать себя неуверенно и думать, что у вас хорошо получается то или иное, реальность такова, что вы преуспеваете во многих сферах своей жизни. Вы способны ежедневно решать множество задач, и хотя иногда это требует усилий, обычно вы справляетесь с ними успешно. Эта способность — одна из ваших сильных сторон, поэтому так много людей уважают вас.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Иногда, Стрелец, тени прошлого подкрадываются к тебе и влияют на твое настоящее и будущее. Вы склонны вспоминать определенные события или отношения, которые все еще причиняют вам боль, и это может повлиять на вашу способность начать что-то новое. Закрыть главу прошлого навсегда может быть непросто, но это важно для вашего роста и благополучия.

Важно задуматься о прошлых отношениях и понять, что, хотя они, возможно, имели положительные аспекты, были также и очень отрицательные аспекты.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, это здорово, что ты следуешь плану обновления и заботы о себе. Изменения, которые вы делаете, например забота о своем психическом и физическом здоровье, могут оказать положительное влияние на ваше общее благополучие. Вы заметите, что ваш ум стал более ясным и подвижным, что поможет вам быть более творческими и генерировать блестящие идеи.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолею важно найти баланс в своих эмоциях. Иногда ваша чувствительность может привести к тому, что вы увидите проблемы там, где их нет, или преувеличите проблемы. Важно помнить, что все мы сталкиваемся в жизни с препятствиями и что для большинства из них есть решения. Воспользуйтесь благоприятным астральным соединением, окружающим вас в это время, для решения сложных вопросов.

Доверяйте своей интуиции, но также сделайте шаг назад, если вы не совсем уверены в своих решениях. Найдите время, чтобы подумать о плюсах и минусах.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, важно научиться принимать признание и похвалу, когда вы этого заслуживаете. Ваша тяжелая работа и преданность делу окупились, и вполне естественно, что другие ценят ваши усилия и достижения. Вместо того, чтобы чувствовать себя некомфортно или скромно, примите эти моменты и наслаждайтесь удовлетворением, которое приносит признание ваших заслуг.

Источник: magic.horoscope.

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