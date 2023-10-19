Депутаты Верховной Рады проголосовали в первом чтении за запрет религиозных организаций, связанных с РФ

Совет поддержал в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Таким документом может быть пресечена деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата

За соответствующий законопроект №8371 проголосовали 267 депутатов.

Напомним, летом этого года компания Active Group прямо спросила украинцев, нужно ли запретить деятельность УПЦ (МП).

57,8% опрошенных однозначно поддерживают такой запрет, еще 15,7% быстрее поддерживают.

В то же время, категорически против запрета высказались 6,5% участников опроса.

Также на вопрос "Должно ли государство расторгнуть договоры аренды помещений церквей с УПЦ (МП) и "выселить" УПЦ (МП) оттуда?" - 58,8% опрошенных ответили однозначно "да".

17,1% заявили, что "скорее да". Только 5,1% опрошенных украинцев считают, что выселять представителей российской церкви ни в коем случае нельзя.

Кроме того, благодаря данным опроса Центра Разумкова и Фонда Демократические инициативы стало известно, что по состоянию на март 2023 более 50% украинцев в каждой области деятельность Московского патриархата считают фактором, который стал способствовавшим вторжению российской армии на территорию Украины.

В то же время менее 18% украинцев не согласны с таким мнением.

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