Желтый налет на белой посуде – это самая страшная проблема каждой хозяйки, ведь отмыть ее обычно сложно, да еще не понятно, какими средствами это делать.

Желтый налет на тарелках часто возникает от засохших остатков пищи или от осадка от чая или кофе. Чтобы отмыть его, можно использовать различные методы, в зависимости от материала тарелок и доступных средств. Вот несколько способов:

Моющее средство для посуды:

Окуньте тарелку в горячую мыльную воду с использованием моющего средства для посуды.

Оставьте ее на несколько минут, чтобы грязь и желтый налет смягчились.

Используйте губку или щетку для посуды, чтобы тщательно протереть тарелку.

Хорошо промойте тарелку чистой водой.

Сода:

Сделайте пасту, смешав соду с небольшим количеством воды.

Нанесите пасту на желтый налет на тарелке.

Оставьте на несколько минут.

Используйте губку или щетку для посуды, чтобы тщательно протереть тарелку.

Хорошо промойте тарелку.

Лимонный сок:

Выжмите сок из лимона.

Нанесите лимонный сок на желтый налет на тарелке.

Оставьте на несколько минут.

Используйте губку или щетку для посуды, чтобы тщательно протереть тарелку.

Хорошо промойте тарелку.

Белый уксус:

Погрузите тарелку в горячую воду с добавлением белого уксуса (соотношение 1:1).

Оставьте на несколько часов или даже на ночь.

Используйте губку или щетку для посуды, чтобы тщательно протереть тарелку.

Хорошо промойте тарелку.

Не забудьте промыть тарелку после использования любого средства, чтобы устранить остатки моющего средства или других веществ. Также важно учитывать материал тарелок, поскольку некоторые методы могут не подходить для очень чувствительных или драгоценных тарелок.

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