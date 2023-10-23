В холодное время года никто не любит ни мерзнуть, ни платить много денег, так что советы относительно того, как дешево утеплить квартиру или дом понадобятся каждому.

Politeka расскажет несколько таких советов.

Поставьте утеплители на окна и двери, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха. Для этого можно использовать пенопласт, утеплительную ленту или специальные силиконовые уплотнители.

Если у вас есть возможность, утеплите стены квартиры. Это может быть осуществлено с помощью минеральной ваты или других утеплителей. Если это невозможно сделать внутри помещения, обратитесь в администрацию дома и спрашивайте о возможности наружного утепления фасада.

Установите в окна специальные пленки или утеплители для радиаторных панелей, отбирающих тепло от стен и окон.

Утеплите все пробелы и щели в стенах и полу с помощью герметиков или силиконовых уплотнителей. Уделите внимание дверным и оконным рамам, а также разделительным стенам с соседями.

Если ваш пол не утеплен, можно рассмотреть возможность укладки напольного утеплителя, например пенопласта, перед укладкой напольного покрытия.

Установите тяжелые тканевые шторы или жалюзи на окнах, что поможет сохранить тепло дома.

Перед началом отопительного сезона убедитесь, что отопительная система работает эффективно, и выполните обслуживание, если это необходимо. Чистые радиаторы и фильтры помогут снизить расход энергии.

Старайтесь держать отопление при оптимальной температуре, обычно около 20-22°C. Когда вы выходите из квартиры или спите, снижайте температуру, чтобы сэкономить энергию.

Укрытие пола тяжелыми коврами поможет удерживать тепло в помещении.

Помните, что инвестиции в утепление могут показаться большими затратами, но со временем они сделают вашу жизнь более комфортной и снизят счета за отопление.

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