Украинским пенсионерам рассказали, как увеличить свои выплаты, в случае, если появился дополнительный трудовой стаж.

Пенсию в Украине можно повысить, в частности, в случае, если человек находится на пенсии, но продолжает работать.

Адвокат Владимир Трощинский сообщил о нюансах такой индексации пенсий в Украине на конкретном примере украинки, которая начала получать пенсию в 60 лет.

По ее словам, после пенсии она проработала еще два года.

Таким образом, у пенсионерки стаж 42+2=44 года, женщина обратилась с вопросом к адвокату, имеет ли она право на перерасчет пенсия, которая на данный момент у нее минимальная.

"Согласно закону Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании, четко определено, что если лицо находится на пенсии но продолжает работать, то через каждые 24 календарных месяца, Пенсионный фонд перечисляет такому лицу пенсии, в связи с увеличением общего страхового стажа. Хочу обратить ваше внимание, что если вы вышли на пенсию и не являетесь работающим пенсионером, то если вы хотите возобновить свою трудовую деятельность - вам обязательно об этом нужно сообщить Пенсионному фонду", - сообщил адвокат.

ПФУ должен предоставить развернутый ответ о пересчете пенсии.

"Если у вас увеличился страховой стаж, а Пенсионный фонд не сделал никакого

расчета, то прежде всего я вам рекомендую обратиться письменно в

территориальный орган пенсионного фонда, чтобы он дал аргументированный ответ – почему все же этот перерасчет не был произведен. Получив письменный ответ из пенсионного фонда, вы уже можете обратиться к юристу, чтобы он дал правовую оценку по этому поводу", - резюмировал адвокат.

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