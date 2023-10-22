Для всех нас не очень приятное зрелище, когда на одежде появляется желтизна, но если вы с таким столкнулись то огорчаться не стоит, ведь убрать ее, легче, чем кажется.

Желтина на воротнике рубашки может возникнуть от накопления жира, пота и окружающей грязи. Чтобы ее удалить, попробуйте следующие методы:

Промойте воротник рубашки:

Замочите рубашку в холодной воде.

Используйте нежесткую щетку или старую четку, чтобы осторожно потереть желтину.

Добавьте немного мила или жидкого стирального средства на пятно и продолжайте потирать.

Затем хорошо промойте рубашку водой и убедитесь, что желтина удалена перед стиркой.

Используйте соль:

Разверните ворот рубашки.

Посыпьте соль на желтинку и дайте ей немного проработать.

Потереть воротник губкой или мягкой тканью, а затем промойте водой.

Примените соду и уксус:

Смешайте соду с уксусом, чтоб сделать пасту.

Нанесите пасту на желтину и оставьте на несколько часов (или ночью).

Затем ототрите пасту и промойте рубашку водой.

Используйте коммерческие пятноудаления:

Некоторые пятноудаляющие средства могут быть эффективны для удаления желтины. Следуйте инструкциям на этикетке продукта.

Стирать рубашку в горячей воде:

Иногда горячая вода может помочь удалить желтину из воротника. Стиральная температура зависит от типа ткани вашей рубашки, поэтому убедитесь, что она не повредится.

Не забывайте всегда проверять этикетку вашей рубашки, поскольку некоторые ткани могут быть чувствительны к некоторым методам очищения. Если желтка не удаляется после первой попытки, попробуйте несколько раз и тщательно промойте рубашку, прежде чем сушить ее.

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