Украинцам рассказали о жилищной субсидии, которая будет рассчитана на отопительный период 2023-2024 годов.

Так, Пенсионный фонд сообщил об условиях начисления субсидии на отопительный период с 2023 по 2024 год.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Украинцам, которым начислена жилищная субсидия в сентябре 2023 года, в частности, у кого размер субсидии составлял 0,00 грн - будет автоматически перечислен размер субсидии на отопительный сезон до апреля 2024 включительно.

Доходы, учитываемые при начислении субсидии в Украине, за I – II кварталы 2023 года.

При расчете жилищной субсидии с октября размер пенсионной выплаты, а именно как доход, учитывается за август 2023 года.

Размер жилищной субсидии за октябрь будет начислен с учетом продолжительности отопительного периода начиная с 16 октября.

Если украинцы не получали субсидию летом, или им было отказано на неотапливаемый период - нужно обратиться по ее назначению по 30 ноября 2023 года, субсидия будет назначена с октября 2023 года.

Оформить субсидию онлайн и органах социальной защиты.

"У моей мамы пенсия 2500. Имеет в собственности две однокомнатные квартиры. В одной проживает сама, у другой брат с оккупированной территории. Субсидия ей не предоставляется, потому что она охер...но Богата))",

"Уже к летнему времени пенсионный фонд насчитал, такого начисления за десять лет получения субсидии еще не было",

"Благодаря этим субсидиям Украина навсегда останется в списке беднейших стран мира. А такие страны никто не принимает в Европейский Союз",

"Нужно делать тепломодернизацию-чтобы в каждой квартире на батареях был регулятор тепла - бюджетные учреждения чтобы не сжигали тепло когда немножко холодно - навести тарифы до норм", - пишут украинцы в комментариях.

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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснения, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.