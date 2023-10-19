На минувших выходных в пятизвездочном комплексе недалеко от Львова праздновали свадьбу экспрокурор и бывшая сотрудница ДБР.

Судя по оказавшимся в сети кадрам - пышный праздник обошелся семьям бывших правоохранителей в круглую сумму.

Украинцы были в шоке от размаха праздника, местные СМИ сообщали, что только двухметровый свадебный торт по предварительным оценкам опрошенных кондитеров стоит около 100 тысяч грн.

В ДБР почти через неделю решили прокомментировать свадьбу во Львове бывших прокуроров и сотрудниц их ведомства.

В ДБР сообщили, что они не отвечают за поступки экс-работницы.

Об этом заявила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона в среду, 18 октября.

"Это бывшая работница ДБР... В истории с громкой свадьбой во Львове ключевым фактом является то, что невеста – это бывшая работница территориального управления ДБР во Львове. Поэтому ДБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за ее поступки", – сообщила представительница ДБР.

"Людей намеренно злят, а они ведутся при том, что своей злобой только себе вредят. Такие мажоры были и будут, лучше поберегите свои нервы и душу",

"Ну за пышную свадьбу нельзя наказать. Законом это не запрещено. А в армию из гостей есть кого набрать. На видео такие красивые, молодые мужчины в хорошей физической форме. Потому что по селам скоро уже некого будет набирать",

"Правильно сказали. Она уже уволилась, им не подчиняется. Это выбор гражданской позиции человека. Лично девушке за это отвечать, а не ее бывшему руководству",

"А где вы были ДБР налоговая чем вы занимаетесь только умеете контролировать бедных какие доходы может уже пора начать с верхов и тех, кто на государственном сидит...", - пишут в комментариях украинцы.

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