Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", поделился своим рецептом идеального паштета.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить простой и невероятно вкусный паштет из куриной печени с овощами.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты:

куриная печень очищенная – 500 г (без пленок и желчи)

лук репчатый – 300 г

морковь – 250 г

стебель сельдерея – 75 г

сливочное масло 82.5% - 200 г

мед - 20 г

соль, душистый и черный перец, тимьян

растительное масло для жарки

Овощи чистим и нарезаем произвольными кусочками, к примеру, кубиками 1.5 на 1.5 см, морковь можно меленько.

В разогретом сотейнике на растительном масле сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обжаривает морковь до легкой румяной корочки, добавляет лук и обжаривает вместе с морковью, добавляет сельдерей и еще слегка обжаривает.

Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский немного отодвигает овощи со дна сотейника, выкладывает туда печень и обжаривает ее со всех сторон минут 5. Добавляем перец, соль, несколько веточек свежего тимьяна и накрываем сотеник крышкой.

Тушим печень с овощами под крышкой на медленном огне 12-15 минут, периодически помешивая, а затем снимаем крышку и испаряем лишнюю жидкость в течение 5-10 минут.

Затем добавляем мед, перемешиваем и оставляем печень полностью остыть. Охлажденную массу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский пропускает 2 раза через мясорубку, добавляет мягкое сливочное масло и еще раз пропускает через мясорубку — и паштет готов.

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