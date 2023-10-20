Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить простой и невероятно вкусный паштет из куриной печени с овощами.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты:
- куриная печень очищенная – 500 г (без пленок и желчи)
- лук репчатый – 300 г
- морковь – 250 г
- стебель сельдерея – 75 г
- сливочное масло 82.5% - 200 г
- мед - 20 г
- соль, душистый и черный перец, тимьян
- растительное масло для жарки
Овощи чистим и нарезаем произвольными кусочками, к примеру, кубиками 1.5 на 1.5 см, морковь можно меленько.
В разогретом сотейнике на растительном масле сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обжаривает морковь до легкой румяной корочки, добавляет лук и обжаривает вместе с морковью, добавляет сельдерей и еще слегка обжаривает.
Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский немного отодвигает овощи со дна сотейника, выкладывает туда печень и обжаривает ее со всех сторон минут 5. Добавляем перец, соль, несколько веточек свежего тимьяна и накрываем сотеник крышкой.
Тушим печень с овощами под крышкой на медленном огне 12-15 минут, периодически помешивая, а затем снимаем крышку и испаряем лишнюю жидкость в течение 5-10 минут.
Затем добавляем мед, перемешиваем и оставляем печень полностью остыть. Охлажденную массу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский пропускает 2 раза через мясорубку, добавляет мягкое сливочное масло и еще раз пропускает через мясорубку — и паштет готов.
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