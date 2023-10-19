Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить творожную запеканку с тыквой.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

350 г творога

90 г сахара

35 г манной крупы

300 г тыквенного пюре (запекаем тыкву и перебиваем до состояния пюре)

70 г сливок 30% (или жирной сметаны)

2 больших яйца

100 г изюма или других сухофруктов

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, что его секрет идеальной запеканки: сначала смешать все ингредиенты и дать им постоять полчаса, чтобы набухла манка, а затем перебить эту массу блендером до однородности, до констистенции почти как крем.

Далее для аромата добавляем корицу, также можно добавить цедру цитрусовых.

В форму для выпечки судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский стелит пергамент, немного смазывает его сливочным маслом и посыпает сухарями. Выливаем в форму творожно-тыквенную смесь, разравниваем и выпекаем в разогретой до 190 градусов духовке примерно 30 минут.

"Я подсматриваю на запеканку и обращаю внимание на середину - когда все немного поднялось и в центре - то полностью готова!", - объяснил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Готовой запеканце даем остыть. Когда она будет едва теплой, ее лучше всего разрезать и подавать вместе со сметаной и любимым вареньем.

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