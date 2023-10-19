Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
До августа будущего года победы не стоит ждать?
Да, пока победы ждать не стоит. Но может быть в марте такое, что вот-вот и не схватишь. Потому что война в Украине связана с циклом Марса и Венеры.
Была угроза, что будет нападение, я даже собрала тогда уже тревожный чемодан, это был август 2021 года. Марс и Венера соединились на небе, но не случилось, проскочили мы. Тогда, помните, были очень серьезные природные катаклизмы по всей Европе.
Следующее соединение Марса и Венеры было как раз в феврале-марте 2022 года, когда Марс и Венера подошли к Плутону, началась война. Потом было соединение Марса и Венеры, но оно было не до конца, и там участвовала еще Лилит, черная Луна. Это был июнь-июль 2023 года, когда объявили контрнаступление, когда аспект был точен, начался цирк пригожина в россии, была надежда, что вот-вот оно сейчас завершится, но не завершилось.
Следующее соединение Марса и Венеры снова будет в феврале-марте 2024 года, снова на Плутоне. Если бы еще оно было в дирекциях и прогрессиях, что вот подписание мира, можно было бы на это надеяться, а так надежд нет. Может быть серьезное обострение военных действий.
Говорят, что Израиль входит в фазу 20-летней войны, а также страны Ближнего Востока. Так ли это?
Всегда, когда мы смотрим прогнозы, очень надеемся, что они проиграются в лайтовом варианте, но нельзя исключать тот факт, что это может растянуться на многие годы. Конечно, мы всегда надеемся, что оно будет быстро, как нам тогда говорил Арестович в начале войны, что это на 2-3 недели. Но очень мало шансов, что оно закончится, не для того начиналось, чтобы закончиться.
Кто-то подобрал такую дату. Когда началась война в Израиле, Марс, а это планета войн, была на южном узле, то есть это был привет из прошлого, это зрело не один год и не два. Оно зрело-зрело и созрело тогда, когда пришло время отдавать кармические долги.
Как сообщала Politeka, Стогнушенко сделала расклад таро на эту зиму для Украины и заявила, что нас ждет положительная динамика и улучшение, а не ухудшение ситуации.
Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала, связана ли россия с мусульманскими протестами в Европе.