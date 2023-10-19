Астролог Наталья Подольская заявила, что война в Израиле началась тогда, когда пришло время отдавать кармические долги, а в Украине война не закончится как минимум до следующего года.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

До августа будущего года победы не стоит ждать?

Да, пока победы ждать не стоит. Но может быть в марте такое, что вот-вот и не схватишь. Потому что война в Украине связана с циклом Марса и Венеры.

Была угроза, что будет нападение, я даже собрала тогда уже тревожный чемодан, это был август 2021 года. Марс и Венера соединились на небе, но не случилось, проскочили мы. Тогда, помните, были очень серьезные природные катаклизмы по всей Европе.

Следующее соединение Марса и Венеры было как раз в феврале-марте 2022 года, когда Марс и Венера подошли к Плутону, началась война. Потом было соединение Марса и Венеры, но оно было не до конца, и там участвовала еще Лилит, черная Луна. Это был июнь-июль 2023 года, когда объявили контрнаступление, когда аспект был точен, начался цирк пригожина в россии, была надежда, что вот-вот оно сейчас завершится, но не завершилось.

Следующее соединение Марса и Венеры снова будет в феврале-марте 2024 года, снова на Плутоне. Если бы еще оно было в дирекциях и прогрессиях, что вот подписание мира, можно было бы на это надеяться, а так надежд нет. Может быть серьезное обострение военных действий.

Говорят, что Израиль входит в фазу 20-летней войны, а также страны Ближнего Востока. Так ли это?

Всегда, когда мы смотрим прогнозы, очень надеемся, что они проиграются в лайтовом варианте, но нельзя исключать тот факт, что это может растянуться на многие годы. Конечно, мы всегда надеемся, что оно будет быстро, как нам тогда говорил Арестович в начале войны, что это на 2-3 недели. Но очень мало шансов, что оно закончится, не для того начиналось, чтобы закончиться.

Кто-то подобрал такую дату. Когда началась война в Израиле, Марс, а это планета войн, была на южном узле, то есть это был привет из прошлого, это зрело не один год и не два. Оно зрело-зрело и созрело тогда, когда пришло время отдавать кармические долги.

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