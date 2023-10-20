Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусное и полезное блюдо с тыквой.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на своей странице на Ютуб-канале рецептом тыквенных оладий. По словам кулинара, такой вариант приготовления представляет собой вкусное и полезное блюдо, которое подойдет как детям, так и взрослым.

Вот список ингредиентов:

750 граммов тыквы;

2 яйца;

2 столовые ложки муки;

цедра 1 апельсина;

100 граммов сушеной клюквы;

соль;

оливковое масло.

Итак, начнем. Сначала, тщательно помойте и очистите тыкву от кожуры, затем нарежьте ее кубиками и измельчите в блендере, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Далее, просейте муку через сито, чтобы избежать комочков. В отдельной миске объедините тыкву, яйца, соль, ванильный сахар, апельсиновую цедру, муку и сушеную клюкву. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной консистенции, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Затем, подготовьте противень, выстилайте его пергаментом и смажьте оливковым маслом, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Сформируйте блины из получившейся массы и выложите их на противень. Запекайте их в духовке в течение 15-20 минут, либо до готовности.

После приготовления, выложите оладьи на тарелку и подавайте их с йогуртом или джемом, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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