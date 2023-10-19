Очистка кухонной вытяжки в домашних условиях – это важный процесс для обеспечения безопасности и эффективности работы устройства.

Politeka подготовила шаги, которые могут помочь очистить кухонную вытяжку:

Выключите питание: Перед началом очистки выключите питание от вытяжки, отключив ее от сети.

Удалите фильтры: Большинство кухонных вытяжек имеют металлические жироулавливающие фильтры. Извлеките их из устройства.

Промойте фильтры: Фильтры можно очистить вручную или в посудомоечной машине, используя горячую воду и моющую жидкость или посуду. Если они сильно загрязнены жиром, может потребоваться дополнительное средство для удаления жира.

Очистите корпус: Вытрите корпус вытяжки мягкой тряпкой или губкой с использованием моющего средства для кухни. Избегайте использования абразивных или агрессивных средств, которые могут повредить поверхность.

Очистите вентилятор: Удалите вентилятор из корпуса вытяжки, если это возможно. Очистите его от пыли и жира. Обычно для этого достаточно использовать щетку или пылесос с насадкой.

Очистите внутренние поверхности: Вытрите внутренние поверхности корпуса вытяжки, включая дно и стенки с помощью моющего средства и губки или тряпки.

Поверните все детали на место После того, как все детали очищены и высохли, поверните их на свои места, включая фильтры и вентилятор.

Подключите питание: После очистки подключите вытяжку к питанию и проверьте ее работу.

Обычно кухонную вытяжку следует очищать как минимум раз в месяц, но этот интервал может варьироваться в зависимости от интенсивности использования. Если вы уделяете внимание регулярному очищению, это избавит вас от накопления жира и поможет предотвратить возникновение пожара и увеличение потребления электроэнергии.

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