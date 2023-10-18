Микроволновая печь часто загрязняется и требует тщательного ухода, так что знать, как ее очистить эту задачу не из легких, но ее выполнение очень необходимо.

Кроме того, что загрязненная микроволновка – это неприятность для глаз, это еще и место для размножения бактерий, которое может навредить вашему здоровью. Так что Politeka расскажет, как обезопасить себя от этого.

Как применить лимонную кислоту для очистки микроволновки.

Этот способ нравится всем своей действенностью и дешевизной. Поэтому вы можете его использовать без колебаний. Возьмите большой сосуд, который можно ставить в микроволновку и налейте туда пол-литра воды. Разместите в жидкости один пакет лимонной кислоты. Если последней у вас нет, ее можно заменить сок лимона. Добавьте несколько его ложек в воду. Затем выставьте максимально возможную температуру, а время - 15 минут. Когда указанное время истечет, подождите еще немного, чтобы средство подействовало. После этого хорошо промойте микроволновку обычным способом, вытрите насухо и наслаждайтесь результатом.

Как очистить микроволновку содой

Возьмите 1-2 столовых ложки соды и растворите их в чашке воды. Создайте насыщенный раствор соды. Окуньте губку или тряпку в подготовленный раствор соды. Равномерно распределите этот раствор по внутри микроволновке, особое внимание уделяя участкам с сильным загрязнением. Закройте дверцу микроволновки и оставьте содовый раствор прижатым на поверхность на 5-10 минут, чтобы он смягчил грязь и жир. После отведенного времени протрите поверхность губкой или тряпкой. Грязь и жир должны легко отойти. Промойте печь водой, чтобы удалить остатки содового раствора.

Включите микроволновку на короткое время без еды, чтобы высушить внутрь и устранить остаточную влагу.

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