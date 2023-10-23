Politeka расскажет, как решить эту проблему так, чтобы и новую терку покупать не пришлось и при работе со старухой много усилий не нужно было.
Заточка на шлифовальном камне:
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Подготовьте шлифовальный камень, обычно грубый и финишный.
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Закрепите терку в заточном устройстве (если такой есть).
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Замочите терку в воде, чтобы предотвратить перегрев, и начните затачивать на грубом камне, двигая ее вдоль камня под углом примерно 25-30 градусов.
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Продолжайте затачивать, двигая терку обеими сторонами, пока она не приобретет острый лезвие.
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Перейдите к финишному камню и повторите процесс для улучшения остроты и удаления борозон.
Заточка с помощью ватманской наждачной бумаги:
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Возьмите лист ватманской наждачной бумаги с мелким зерном (например, P1000).
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Постоянно держите терку у одной руки и помещайте кусок наждачной бумаги на ровную поверхность.
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Затачивайте терку, двигая ее по наждачной бумаге, держа угол между теркой и бумагой примерно 25-30 градусов.
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Делайте легкие движения вдоль лезвия, отражая борозды и придавая остроте терке.
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Периодически переворачивайте терку, чтобы затачивать обе стороны лезвия, и продолжайте затачивать до достижения нужной остроты.
В зависимости от состояния вашей терки может потребоваться больше или меньше усилий для достижения остроты. Помните о безопасности во время заточки и всегда делайте это осторожно, избегайте чрезмерного нажима и пользуйтесь защитными средствами для глаз.
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