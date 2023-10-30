Если долго не ухаживать за кухонным орудием, оно имеет свойство загрязняться, это касается и сковороды, на которой часто появляется нагар, еще нужно знать, как очистить.

Politeka расскажет, как сделать это так, чтобы это не ударило по карману.

Как отмыть сковороду от нагара

Лучше всего помогут народные методы. Вам нужно всего лишь вымыть сосуд обычным способом, вытереть его, а затем натереть соком лимона. Сок уберет пригоревший жир без повреждений.

Если лимона дома не нашлось, возьмите лимонную кислоту. Разведите одну столовую ложку этого порошка в 200 мл воды и мажьте такой сковородкой. Если ситуация критическая, то оставьте это средство на несколько часов и только потом смойте.

Также вы можете воспользоваться содой. налейте в сковороду воду и вскипятите ее прямо там. Добавьте 3 столовые ложки соды и 100 мл канцелярского клея. Кипятите это еще час. В конце просто промойте сосуд, но ни в коем случае не дерите его содой.

Как очистить сковороду из нержавейки.

Возьмите стиральный порошок и масло. Насыпьте их в большую металлическую емкость по 2-3 столовых ложки и залейте водой. Положите в эту емкость грязную сковородку и вскипятите воду. После просто промойте водой.

Обратите внимание, что такой вариант очистки не подходит для антипригарного покрытия.

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