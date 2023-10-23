Без труда постирать перьевую подушку в машинке или даже очистить ее без стирки – реально с нашими эффективными советами.

Подушка – это вещь, которой мы пользуемся каждый день. В результате, она быстро собирает на себе все возможные загрязнения. Кроме этого, она может приобрести плохой аромат, потерять вид и даже накопить клещей.

Однако эту проблему можно устранить. Подушке можно вернуть чистоту в домашних условиях, без обращений к химчистке.

Как постирать маленькую перьевую подушку в стиральной машине

Положите в стиральную машину теннисный мяч. Это поможет наполнителю не сбиться и остаться рыхлым.

Если ваш наперник имеет большую плотность и к нему плохо проходит вода, то перед тем как стирать, замочите подушку.

Не стирайте подушку с уже изношенным наперником, так как во время стирки он может порваться и фильтры машинки забьются перьями. Если подозреваете, что это может произойти, то наденьте на подушку еще один застегивающийся наперник.

Выберите подходящую температуру для стирки. Она должна быть не более 40 градусов по Цельсию. Относительно моющего средства лучше выбирайте тот, что в форме геля.

После стирки вам следует хорошо высушить наполнитель, достав его из наперника.

Как постирать большую перьевую подушку в стиральной машине

Подушку большого размера вы будете вынуждены стирать по частям. Распорите наперник, достаньте наполнитель и разложите его в несколько специальных чехлов.

Относительно режима выбирайте деликатный, а температуру устанавливайте от 30 до 40 градусов. В виде моющего средства также берите средство-гель. Заметьте, что запах геля должен быть приятным.

Прополощите подушку дважды.

После стирки хорошо высушите подушку на улице или в помещении с солнечными лучами. Перья иногда помешивайте.

Лучшая пора для стирки подушек – лето.

Как очистить перьевую подушку без стирки

Возьмите утюг или пароочиститель с функцией отпаривания. Подвесьте подушку и хорошо отпарьте ее. Это устранит пыль и пылевые клещи. После процесса высушите.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме



