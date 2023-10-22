Выращивать хорошую капусту умеют не так много людей, а вот долго хранить ее дома так, чтобы она не портилась и оставалась свежей и вкусной – еще меньше.

Politeka расскажет, как же в хранении капусты может помочь пергамент и пищевая плёнка.

Как правильно хранить капусту в погребе

Обратите внимание на то, что хранить вы можете только невредимые плоды. Капуста, которая подморожена, имеет ли царапины уже не годится для долгого хранения.

Итак, перед тем, как хранить капусту, высушите ее на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Затем посыпьте мелом или гашеной известью и положите в ящик или коробку. Выложите ее в строчку, так, чтобы друг к другу не прилегала. Помещение проветривайте раз в 4 недели, чтобы избежать появления плесени.

Также капусту можно хранить на стеллажах. Заверните ее в несколько слоев пищевой пленки или пергамент и положите кочерыжкой вверх.

Если кочерыжка длинная, то вы можете положить капусту в ящик с сухим песком, насыпанным в 20 см. Кочерыжку нужно вонзить в песок.

Еще один вариант – хранить капусту в глине. Возьмите глину и воду в соотношении 2:1 и смажьте этой смесью каждый кочан. Затем высушите плод и выложите на полки.

Если капусты у вас настолько много, что вы не знаете, куда ее девать, то можете подвесить ее за кочерыжку.

Как правильно хранить капусту дома

Хорошо заверните капусту в пищевую пленку и положите в отсек для овощей в холодильнике. Время от времени проверяйте продукт и при наличии конденсата замените пленку. Также можете взять вместо плёнки пергамент.

Капусту можно хранить и на балконе. Утеплите ящики пенопластом и выложите туда плоды, завернутые в пленку или пергамент. В холодное время иногда проверяйте капусту, потому что даже несмотря на хорошее хранение, она может перемерзнуть.

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