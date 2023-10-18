В Украине определенная категория пенсионеров получает выплаты более 10 тысяч гривен, также в ПФУ добавили, что пенсия выросла в 2023 году на 15,7%.

Пенсионный фонд сообщает, что на 1 октября более одного миллиона украинцев получают более 10 тысяч гривен пенсию.

В ПФУ добавили , что от общего числа всех пенсионеров – это 10,7%.

Однако больше половины пенсионеров получают до 4 тысяч гривен, а именно:

до 2 000 гривен - 63 862 пенсионеров,

от 2 001 до 3 000 гривен получает 3,83 миллиона человек,

от 3001 до 4000 гривен имеет 2,23 миллиона человек,

от 4 001 до 5 000 гривен - 1,57 миллиона украинцев.

от 5 001 до 10 000 гривен - 2,44 миллиона пенсионеров, а более 10 000 гривен - 1,12 миллиона человек.

Средняя пенсия в Украине стала выше в 2023 году на 15,7%.

Пока средняя пенсия в Украине составляет 5 350 гривен.

"Пенсии должны быть равными, кто пахал у того 2500гр, а кто спал у того 300000гр... где справедливость?",

"35 лет платила страховые взносы, последние 9 , как предприниматель, без отпуска, почти без выходных чтобы получать 3 тыс пенсии. Что-то не столько с системой когда одни, как судьи 100 тыс и 3 тыс. и увидите могилы людей преимущественно 50 -65 , и напишите % людей , которые просто доживают до пенсии",

"Зато судьи получают по 200 тыс. а некоторые и больше",

"А почему не сравниваете их пенсией судей, депутатов, может это будет ярче сравнение не справедливого распределения заработанного за трудовой стаж людей?",

"А почему так? А потому что пенсии зависят от зарплат. А зарплаты только у верхушки страны и чиновников, а также прослойки между народом и верхушкой, то есть правоохранительными органами. А народ работает просто почти за зря", - пишут украинцы в комментариях.

Последние новости Украины:

Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.