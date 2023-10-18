Пенсионный фонд сообщает, что на 1 октября более одного миллиона украинцев получают более 10 тысяч гривен пенсию.
В ПФУ добавили , что от общего числа всех пенсионеров – это 10,7%.
Однако больше половины пенсионеров получают до 4 тысяч гривен, а именно:
- до 2 000 гривен - 63 862 пенсионеров,
- от 2 001 до 3 000 гривен получает 3,83 миллиона человек,
- от 3001 до 4000 гривен имеет 2,23 миллиона человек,
- от 4 001 до 5 000 гривен - 1,57 миллиона украинцев.
- от 5 001 до 10 000 гривен - 2,44 миллиона пенсионеров, а более 10 000 гривен - 1,12 миллиона человек.
Средняя пенсия в Украине стала выше в 2023 году на 15,7%.
Пока средняя пенсия в Украине составляет 5 350 гривен.
"Пенсии должны быть равными, кто пахал у того 2500гр, а кто спал у того 300000гр... где справедливость?",
"35 лет платила страховые взносы, последние 9 , как предприниматель, без отпуска, почти без выходных чтобы получать 3 тыс пенсии. Что-то не столько с системой когда одни, как судьи 100 тыс и 3 тыс. и увидите могилы людей преимущественно 50 -65 , и напишите % людей , которые просто доживают до пенсии",
"Зато судьи получают по 200 тыс. а некоторые и больше",
"А почему не сравниваете их пенсией судей, депутатов, может это будет ярче сравнение не справедливого распределения заработанного за трудовой стаж людей?",
"А почему так? А потому что пенсии зависят от зарплат. А зарплаты только у верхушки страны и чиновников, а также прослойки между народом и верхушкой, то есть правоохранительными органами. А народ работает просто почти за зря", - пишут украинцы в комментариях.
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Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.
Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% от своей пенсии.
Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.