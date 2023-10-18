В Украине, несмотря на отмену "НБУ" фиксированного курса доллара, его стоимость остается стабильной. На рынке наличной валюты доллар стоит примерно 38 гривен. Однако начисляется все больше жалоб от украинцев по поводу другой проблемы: в банках и обменниках им предлагают покупать устаревшие банкноты. Чтобы обменять старую или изношенную купюру на новую приходится платить значительную комиссию.

Как предупреждает "НБУ", в случае неудовлетворения качеством долларовых купюр их можно отказаться принимать. В соответствии с правилами "НБУ", если вы попытаетесь продать банку доллары со значительными повреждениями, вас направят в банк, предоставляющий услугу инкассо.

"НБУ" предупреждает, что обычно считаются значительными повреждения банкнот: разрывы на части; испорченный дизайн (отсутствие цифр, текста, портретов или элементов защиты); изменение цвета бумаги; пятна, охватывающие более половины площади банкноты; сгоревшие или разломанные купюры.

Предположим, у вас есть 10 купюр по 100 долларов, все из них уже изношены, имеют пятна и потертость. Чтобы получить новые купюры или хотя бы в хорошем состоянии, вам придется воспользоваться услугой инкассо. Инкасо состоит в том, что украинский банк принимает "поврежденные" доллары, обменивает их на валюту в нормальном состоянии.

В "НБУ" отметили, что услуга в разных банках обойдется от 7 до 50% от суммы обмена. "НБУ" внес изменения в требования банков, предоставляющих услугу инкассо.

Согласно новым правилам, банки должны немедленно уведомлять клиентов о сроках и условиях проведения обмена купюр. Иногда такой обмен осуществляется быстро, но в других случаях он может занимать несколько месяцев. Проблемы, связанные с качеством долларовых банкнот, актуализировались в Украине после начала полномасштабной войны. Усложнена логистика, поскольку невозможно импортировать новые банкноты в страну самолетами.

Источник: OBOZ.UA

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