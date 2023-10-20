В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить вкусный и полезный сэндвич на завтрак.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀⠀

Яйца вареные – 3 шт.

Крем сыр – 2 ст.л.

Соль/перец

Чеснок сухой – 1/2 ч.л.

Паприка копченая – 1/2 ч.л.

Лук зеленый – 10 г

Листья салата

Хлеб – 2 кусочка

Растительное масло для смазки хлеба

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отваривает яйца и отделяет желтки от белков.

К желткам добавляем крем-сыр, мелко нарезанный зеленый лук и специи (сухой чеснок, копченую паприку, соль и перец). Хорошо разминаем начинку вилкой. Белки нарезаем на кубики и добавляем к желтковой массе.

Хлеб "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво немного смазывает растительным маслом и обжаривает на сковороде по бокам, чтобы он стал хрустящим.

На один кусочек хлеба выкладываем листья салата, начинку из яиц, накрываем вторым тостом – и отличный сэндвич на завтрак готов. Разрезаем сэндвич пополам и подаем к столу.

Украинцы в комментариях к посту звезды "Мастер Шеф" Хименеса-Браво оценили новый рецепт:

"Выглядит как сэндвич с Оливье 😁 Вкусно наверное)";

"Спасибо за такую вкусность!";

"Это же с детства! 😍".

Ранее Эктор Хименес-Браво предложил еще одну замечательную идею сэндвича, для которого понадобятся:

• Отварные яйца – 2 шт.

• Авокадо спелый – 1 шт.

• Горчица – 1 ч.л.

• Сок половины лимона

• Соль и перец – по вкусу

• Крем-сырь – 30 г

• Хлеб

• Листья шпината

• Сыр Чеддер – 2 кусочка

• Хлеб – 2 ломтика.

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