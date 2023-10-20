В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить вкусный и полезный сэндвич на завтрак.
Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀⠀
- Яйца вареные – 3 шт.
- Крем сыр – 2 ст.л.
- Соль/перец
- Чеснок сухой – 1/2 ч.л.
- Паприка копченая – 1/2 ч.л.
- Лук зеленый – 10 г
- Листья салата
- Хлеб – 2 кусочка
- Растительное масло для смазки хлеба
Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отваривает яйца и отделяет желтки от белков.
К желткам добавляем крем-сыр, мелко нарезанный зеленый лук и специи (сухой чеснок, копченую паприку, соль и перец). Хорошо разминаем начинку вилкой. Белки нарезаем на кубики и добавляем к желтковой массе.
Хлеб "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво немного смазывает растительным маслом и обжаривает на сковороде по бокам, чтобы он стал хрустящим.
На один кусочек хлеба выкладываем листья салата, начинку из яиц, накрываем вторым тостом – и отличный сэндвич на завтрак готов. Разрезаем сэндвич пополам и подаем к столу.
Украинцы в комментариях к посту звезды "Мастер Шеф" Хименеса-Браво оценили новый рецепт:
"Выглядит как сэндвич с Оливье 😁 Вкусно наверное)";
"Спасибо за такую вкусность!";
"Это же с детства! 😍".
Ранее Эктор Хименес-Браво предложил еще одну замечательную идею сэндвича, для которого понадобятся:
• Отварные яйца – 2 шт.
• Авокадо спелый – 1 шт.
• Горчица – 1 ч.л.
• Сок половины лимона
• Соль и перец – по вкусу
• Крем-сырь – 30 г
• Хлеб
• Листья шпината
• Сыр Чеддер – 2 кусочка
• Хлеб – 2 ломтика.
Последние новости Украины:
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka , Хименес-Браво с "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.