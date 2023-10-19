В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить печенье брауни-сэндвич из маршмеллоу.

Для брауни нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 8 сэндвичей):

2 яйца (комнатной температуры)

100 г сахара

200 г черного шоколада (54-60%)

50 г сливочного масла

100 г муки

5 г разрыхлителя

2 г соли

Для маршмеллоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

150 г сахара

50 мл воды

8 г желатина + 40 мл воды

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит печенье Брауни. Для этого растапливаем шоколад и сливочное масло, перемешиваем их до однородности.

Смешиваем яйца с сахаром, затем добавляем растопленный шоколад с маслом и перемешиваем, добавляем смесь сухих ингредиентов (мука, разрыхлитель и соль) и снова перемешиваем.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает в кондитерский мешок без насадки, отрезает носик и отсаживает печенье на пергамент (диаметр каждого примерно 6 см). Между печеньем делаем хорошие отступы, потому что тесто при выпекании вырастет.

Выпекать печенье брауни нужно в разогретой до 175 градусов духовке с конвекцией 12 минут, затем достаем его и оставляем охлаждаться.

Далее "Мастер Шеф" Глинская готовит маршмеллоу. Сразу смешиваем желатин с водой комнатной температуры и оставляем на 10-15 минут.

Тем временем делаем сироп. В сотейник с толстым дном отправляем 50 мл воды и сахара и варим до температуры 118 градусов (лучше использовать термометр), без помешивания.

Теплый сироп и размоченный желатин отправляем в чашу комбайна и взбиваем, чтобы масса увеличилась в объеме. Массу еще теплой выкладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 13-14 мм.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская отсаживает маршмеллоу на половинку печенья, не доходя до края 0,5 см, и накрывает второй половинкой печенья.

Остаток маршмеллоу можно отсадить отдельно на пергамент, присыпать смесью сахарной пудры с крахмалом и смаковать.

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