В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить печенье брауни-сэндвич из маршмеллоу.
Для брауни нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 8 сэндвичей):
- 2 яйца (комнатной температуры)
- 100 г сахара
- 200 г черного шоколада (54-60%)
- 50 г сливочного масла
- 100 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 2 г соли
Для маршмеллоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:
- 150 г сахара
- 50 мл воды
- 8 г желатина + 40 мл воды
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит печенье Брауни. Для этого растапливаем шоколад и сливочное масло, перемешиваем их до однородности.
Смешиваем яйца с сахаром, затем добавляем растопленный шоколад с маслом и перемешиваем, добавляем смесь сухих ингредиентов (мука, разрыхлитель и соль) и снова перемешиваем.
Готовое тесто "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает в кондитерский мешок без насадки, отрезает носик и отсаживает печенье на пергамент (диаметр каждого примерно 6 см). Между печеньем делаем хорошие отступы, потому что тесто при выпекании вырастет.
Выпекать печенье брауни нужно в разогретой до 175 градусов духовке с конвекцией 12 минут, затем достаем его и оставляем охлаждаться.
Далее "Мастер Шеф" Глинская готовит маршмеллоу. Сразу смешиваем желатин с водой комнатной температуры и оставляем на 10-15 минут.
Тем временем делаем сироп. В сотейник с толстым дном отправляем 50 мл воды и сахара и варим до температуры 118 градусов (лучше использовать термометр), без помешивания.
Теплый сироп и размоченный желатин отправляем в чашу комбайна и взбиваем, чтобы масса увеличилась в объеме. Массу еще теплой выкладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 13-14 мм.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская отсаживает маршмеллоу на половинку печенья, не доходя до края 0,5 см, и накрывает второй половинкой печенья.
Остаток маршмеллоу можно отсадить отдельно на пергамент, присыпать смесью сахарной пудры с крахмалом и смаковать.
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