Тарологиня Ольга Стогнушенко сделала расклад таро на эту зиму для Украины и заявила, что нас ждет положительная динамика и улучшение, а не ухудшение ситуации.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Сейчас очень многие нагнетают ситуацию, говорят, что будет ужасная зима, у нас будет тяжело. Что вообще ожидает Украину до конца года?

Я не вижу того ужаса, как из всех утюгов нас пытаются напугать. Я вообще достаточно придирчиво отношусь к новостям, которые слышу и которые мне доносят, сейчас увеличилось раскачивание тревожных состояний, возможно, СМИ хотят привлечь к себе как можно больше внимания, поэтому какие-то темы нужны, цепляются за то, что вызывает эмоции. Я это только с этим связываю, потому что на ровном месте начинаются раскачки тревожных состояний, снова всплывают какие-то забытые темы.

За этим раскладом не просто нет ухудшения, здесь наоборот следует какая-то очень большая динамика. Мы получим какие-нибудь классные новости, они не будут подкрепляться демонстрацией событий, но мы до конца года ощутим хорошие состояния, хорошие настроения, то есть будет какое-то улучшение ситуации, которая уже устала стоять и устала никуда не двигаться.

Я могу сказать, что до конца года мы будем наблюдать динамику процессов информационных. До конца года наша страна очень хорошо и уверенно начнет себя чувствовать, потому что большое время мы над этим работали, большое время мы этого ожидали и вот наконец мы придем к этому Магу, Руководителю, и возьмем руль в свои руки, руль правления нашей страной.

Итак, я вижу, что до конца года не просто нет ухудшения, а наоборот, мне показывают, что будет стабилизация ситуации и хорошие новости.

Как сообщала Politeka, Gaya объяснила, что сегодня наши военные на фронте – это души из другого измерения, они производят зачистку, очищают родовую карму, систему и уходят в вознесение.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала, связана ли россия с мусульманскими протестами в Европе.





