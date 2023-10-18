Темную одежду любят многие люди, но она нуждается в особом уходе и стирать ее так, чтобы она не выцвела умеет не каждый.

Правильная стирка темной одежды важна для того, чтобы избежать выцветания и сохранить цвета яркими и насыщенными. Politeka подготовила шесть правил, которых следует придерживаться:

Разделяйте белую и темную одежду: Старайтесь стирать темную одежду отдельно от белой или светлой. Это поможет избежать цветопередачи и загрязнений на темную одежду.

Используйте холодную воду: Мытье в холодной воде помогает сохранить цвета насыщенными и избежать их выцветания.

Аккуратно с моющими средствами: Используйте мягкие моющие средства, предназначенные для цветной одежды. Избегайте средств, содержащих большое количество отбеливателей или агрессивных химических веществ.

Переворачивайте одежду: Переворачивайте одежду перед стиркой. Это поможет предотвратить попадание загрязнений на лицевую сторону и сохранить цвет.

Избегайте переполнения машины: Не переполняйте стиральную машину, так как это может привести к плохим результатам стирки и растяжению одежды.

Сушите в тени: После стирки, сушите темную одежду в тени или внутри, чтобы избежать воздействия сильного солнечного воздействия, которое может вызвать выгорание цвета.

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Соблюдение этих правил поможет сохранить вашу темную одежду свежей и насыщенной на длительное время.



