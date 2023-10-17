Украинский шоумен Владимир Быстряков известен своими пророссийскими взглядами. Недавно вместе со своей семьей он бежал в Европу. Одиозный композитор на этот раз поразил своими заявлениями об Украине, своей родине, где он родился и строил свою карьеру. Он назвал украинцев "оккупантами" и не только.

В этот раз бывший украинский шоумен собрался поделиться выводами по Израилю и еврейскому сообществу. Однако, отвечая на вопрос женщины, которая спросила, почему он со своей семьей оставил Украину навсегда, Быстряков прибег к обычному для него тону.

К тому же, он рассматривает Украину как страну, которую "оккупировали жители разрушающие" его русский язык, культуру и духовные ценности.

"Давайте обойдемся без морали! Я не мальчик, а вы не лектор "Знание". Что касается моей Родины... она осталась в моей душе и памяти. Сегодня эта территория оккупирована лицами, уничтожающими мой язык, мою культуру, мою память и мои духовные ценности", - написал пророссийский беглец.

На этом знаменитый украинец не остановился. Быстряков выразил свои "перлы" дальше, утверждая, что "украинцев ведут на убой". Кроме того, в духе пропаганды россии он призвал к переговорам с рф, чтобы закончить войну.

Стоит также напомнить, что в начале полномасштабной российской агрессии композитор обвинял Украину в спровоцировании войны и называл общество в Украине "идиотами".

Артист также называл годы после изгнания экс-президента Виктора Януковича "холерными" и советовал украинцам, защищающим свою землю, обращаться к психиатру.

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