В народе день, 18 октября, принято называть днем Харитины. Издавна на Харитины занимались рукоделием и творчеством.

Сегодня наши предки говорили "Харитина ткала и пряла – весь дом одевала", мученицу всегда считали покровительницей швей и ткачих.

Уклоняться от этой работы считалось дурной приметой.

Кроме того, нить, которая была соткана 18 октября, называли священной.

Такую нить необходимо завязать на три узла на левое запястье, дабы защититься от проблем и сглаза.

Также раньше существовала традиция, когда ткали - обязательно пели, говорили, и раскрывала друг другу секреты.

На такие вечера заглядывали молодые парни, чтобы найти себе невесту.

В современной Украине традиция пряжи не так актуальна как раньше, но можно заняться вышиванием или вязанием.

Также необходимо до 18 октября успеть закончить все ранее начаты дела, а если скопились долги - их необходимо отдать.

Существуют и запреты сегодня, например, нельзя надевать новую одежду, особенно на важну встречу, также нельзя переезжать в этот день.

Оставлять старые дела незавершенными также нельзя – крайне важно доводить все до конца, или перенести на другой день.

Новые отношения сегодня также лучше не начинать, потому что толку от них не будет.

Также запрещено 18 октября свататься, праздновать свадьбу и устраивать шумные вечеринки и застолья.

Категорически нельзя ругаться, материться и оскорблять ближних.

Есть и приметы на Харитины, 18 октября, если безветренно сегодня - ждите морозов.

Птицы улетают на юг сегодня - значит зима будет холодной.

Источник: РБК.

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