Человек добровольно внес на счет ВСУ благотворительный взнос в размере 30 000 гривен. И это учли как смягчающее обстоятельство.

Ровенский апелляционный суд аннулировал приговор мужчине, ударившему полицейского в 2020 году, и назначил условный срок в связи с его пожертвованием Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

По информации, предоставленной на веб-сайте Ровенского апелляционного суда, в 2020 году этот мужчина атаковал полицейского, причем решением местного суда он был признан виновным и приговорен к двум годам заключения. Он находился под домашним арестом до принятия решения и подал апелляцию.

Проследуя апелляционную жалобу, прокурор частично возражала против смены приговора, требуя один год лишения свободы.

Ровенский апелляционный суд учел, что обвиняемый "не имел никаких административных или уголовных дел раньше и в добровольном порядке компенсировал материальный и моральный ущерб потерпевшему". Стоит отметить, что обвиняемый признал свою вину, выразил раскаяние и просил прощения перед пострадавшим полицейским.

Обвиняемый, 38-летний мужчина, имеет хорошие характеристики по месту жительства, работает на свою больную мать-пенсионерку и занимается общественно полезной деятельностью.

Кроме того, он понял необходимость поддержки Вооруженных сил Украины в условиях вооруженной агрессии российской федерации и добровольно внес благотворительный взнос в размере 30 000 гривен на счет ВСУ. С учетом этих обстоятельств суд освободил мужчину от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком один год.

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